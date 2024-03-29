Лошадь с казахским именем Кабирхан может принести своему владельцу Тлеку Муканбеткалиеву астрономическую сумму, передают Vesti.kz.

Кабирхан примет участие в главном забеге Dubai World Cup, за победу в котором предусмотрен особый бонус.

Семь участников претендуют на 10-процентный бонус к призовому фонду в случае победы в субботу: среди них числится Кабирхан.

За победу в "гонке года" полагается 6 миллионов 900 тысяч долларов (3 миллиарда тенге), а с учетом бонуса сумма может вырасти до 3 миллиардов 300 миллионов тенге.

Dubai World Cup состоится 30 марта.