Свыше 3 миллиардов. Скакун-чемпион из Казахстана нацелился на особый бонус в "гонке года"

Новости спорта Другие Конный спорт
Сегодня 18:02
©twitter.com/RacingDubai

Лошадь с казахским именем Кабирхан может принести своему владельцу Тлеку Муканбеткалиеву астрономическую сумму, передают Vesti.kz.

Кабирхан примет участие в главном забеге Dubai World Cup, за победу в котором предусмотрен особый бонус.

Семь участников претендуют на 10-процентный бонус к призовому фонду в случае победы в субботу: среди них числится Кабирхан.

За победу в "гонке года" полагается 6 миллионов 900 тысяч долларов (3 миллиарда тенге), а с учетом бонуса сумма может вырасти до 3 миллиардов 300 миллионов тенге.

Dubai World Cup состоится 30 марта.

Метки:
Дубаи ОАЭ
Новости
Сегодня , 18:02
Конный спорт
Свыше 3 миллиардов. Скакун-чемпион из Казахстана нацелился на особый бонус в "гонке года"
28 февраля, 11:19
Конный спорт
Казахстанский скакун-чемпион Кабирхан замахнулся на 3 миллиарда: подробности
25 апреля 2023, 17:25
Конный спорт
Лошадиные силы: ключевые даты из истории конного спорта
16 марта 2023, 16:21
Конный спорт
Казахстан должен вернуться в мировую элиту скачек благодаря сотрудничеству Республиканской палаты по заводским породам лошадей и БК Olimpbet
10 июня 2022, 18:19
Конный спорт
В Алматы прошел этап Кубка мира по конному спорту
25 мая 2022, 15:37
Конный спорт
В Алматы пройдет этап Кубка мира по конному спорту. Подробности
28 августа 2017, 18:35
Конный спорт
Стали известны победители республиканских состязаний по национальным видам конного спорта
27 августа 2017, 21:39
Конный спорт
Сборная Казахстана по кокпару стала чемпионом мира
5 февраля 2016, 21:05
Конный спорт
Девушка недели. Победительница турниров по конному спорту Ирина Сверчкова
28 декабря 2015, 15:50
Конный спорт
Первый этап конкурса "Мисс Tennisi.kz" продлен до 10 января
© 2008 - 2024 ТОО «EML»