Стало известно о состоянии скакуна Кабирхана после грубого поведения соперников

Казахстанский скакун-чемпион Кабирхан, отошел от последствий участия в Dubai World Cup, сообщают Vesti.kz.

В забеге Dubai World Cup Кабирхан значительную часть дистанции шел третьим, но соперники "окружили" скакуна за несколько сотен метров до финиша и не дали ему выйти на оперативный простор.

"Эти видео были сняты на следующий день после соревнования. Самое главное, что Кабирхан здоров и чувствует себя хорошо", - сообщили в аккаунте, посвященном скакуну.

По итогам гонки скакун Кабирхан с ирландским жокеем Патриком Доббсом занчял восьмое место и принес владельцу 120 тысяч долларов. Победитель гонки заработал приз в размере 6 миллионов 960 тысяч долларов.

Отметим, что скакун принадлежит казахстанцу Тлеку Муканбеткалиеву.