Скакун-чемпион из Казахстана предстал в "гонке года" за три миллиарда

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Вчера 23:37
©twitter.com/RacingDubai

Казахстанский скакун по имени Кабирхан выступил в главном забеге Dubai World Cup (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

Казахстанский скакун с ирландским жокеем Патриком Доббсом в итоге стал восьмым в этом соревновании, которое называют Дубайским Кубком мира.

Отметим, что казахстанский жокей международного класса Бауржан Мырзабаев вместе с японским скакуном Dura Erede пришел на финиш пятым.

За первое место, которое занял скакун из Саудовской Аравии Laurel Rival полагается приз в размере шесть миллионов 960 тысяч долларов (свыше трех миллиардов тенге)

Кабирхан, принес своему владельцу 120 тысяч долларов.

Всего в гонке приняли участие 12 лошадей.

Метки:
Казахстан ОАЭ

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