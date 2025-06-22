Казахстан завоевал историческое золото на ЧМ-2025 по гимнастике

В Софии (Болгария) стартовал финальный этап юниорского чемпионата мира по художественной гимнастике в индивидуальных дисциплинах, сообщают Vesti.kz.

Казахстанская гимнастка Акмарал Ерекешева, уверенно прошедшая квалификацию с первыми результатами, уже завоевала две медали.

В упражнении с мячом Ерекешева стала чемпионкой мира, набрав 26.150 балла. А в финале с обручем ей удалось взять серебро - 26.950.

Золото казахстанки стало историческим - впервые в истории юниорского первенства мира представительница Казахстана поднялась на высшую ступень пьедестала.

Сегодня, 22 июня, Ерекешеву ждет ещё один финал - в упражнении с лентой, а Айганым Рысбек выступит в финале с булавами.