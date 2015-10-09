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Художественная гимнастика
Сегодня 18:00
 

Казахстан завоевал историческое золото на ЧМ-2025 по гимнастике

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Казахстан завоевал историческое золото на ЧМ-2025 по гимнастике ©Olympic.kz

В Софии (Болгария) стартовал финальный этап юниорского чемпионата мира по художественной гимнастике в индивидуальных дисциплинах, сообщают Vesti.kz.

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В Софии (Болгария) стартовал финальный этап юниорского чемпионата мира по художественной гимнастике в индивидуальных дисциплинах, сообщают Vesti.kz.

Казахстанская гимнастка Акмарал Ерекешева, уверенно прошедшая квалификацию с первыми результатами, уже завоевала две медали.

В упражнении с мячом Ерекешева стала чемпионкой мира, набрав 26.150 балла. А в финале с обручем ей удалось взять серебро - 26.950.

Золото казахстанки стало историческим - впервые в истории юниорского первенства мира представительница Казахстана поднялась на высшую ступень пьедестала.

Сегодня, 22 июня, Ерекешеву ждет ещё один финал - в упражнении с лентой, а Айганым Рысбек выступит в финале с булавами.


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