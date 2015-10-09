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Художественная гимнастика
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Казахстан завоевал второе золото на ЧМ-2025 по художественной гимнастике

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Казахстан завоевал второе золото на ЧМ-2025 по художественной гимнастике ©Olympic.kz

Казахстанка Акмарал Ерекешева стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров по художественной гимнастике в Софии (Болгария), сообщают Vesti.kz.

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Казахстанка Акмарал Ерекешева стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров по художественной гимнастике в Софии (Болгария), сообщают Vesti.kz.

Гимнастка пробилась в три финала с первого места и завоевала медали во всех - два золота и одно серебро. Ерекешева стала чемпионкой в упражнениях с мячом и лентой, а также заняла второе место в упражнении с обручем.

Еще одно золото она завоевала в индивидуальных соревнованиях.

Айганым Рысбек, еще одна участница от Казахстана, стала пятой в финале с булавами.

Добавим, что Ерекешева стала второй казахстанкой в истории, выигравшей золото юниорского чемпионата мира.


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