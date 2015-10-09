"Астана" отобрала у "Кайрата" лидерство в КПЛ-2025

"Астана" одержала победу над "Актобе" в центральном матче 13-го тура КПЛ-2025, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Актобе завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 84-й минуте с пенальти забил Назми Грипши.

Таким образом, "Астана" набрала 33 очка и вновь возглавила турнирную таблицу, оторвавшись от "Кайрата" на три балла.

У "Актобе" 26 баллов и четвертая строчка.