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КПЛ
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"Астана" отобрала у "Кайрата" лидерство в КПЛ-2025

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"Астана" отобрала у "Кайрата" лидерство в КПЛ-2025 ©ФК "Актобе"

"Астана" одержала победу над "Актобе" в центральном матче 13-го тура КПЛ-2025, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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"Астана" одержала победу над "Актобе" в центральном матче 13-го тура КПЛ-2025, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Актобе завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 84-й минуте с пенальти забил Назми Грипши.

Таким образом, "Астана" набрала 33 очка и вновь возглавила турнирную таблицу, оторвавшись от "Кайрата" на три балла.

У "Актобе" 26 баллов и четвертая строчка.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 3 1 29-12 33
2 Кайрат 14 9 3 2 29-12 30
3 Тобол 12 8 3 1 22-8 27
4 Актобе 14 8 2 4 21-12 26
5 Елимай 13 6 3 4 16-11 21
6 Окжетпес 13 6 2 5 19-20 20
7 Ордабасы 12 5 4 3 14-11 19
8 Кызылжар 13 3 5 5 14-17 14
9 Женис 13 2 7 4 11-12 13
10 Кайсар 14 2 7 5 13-23 13
11 Улытау 13 3 3 7 8-18 12
12 Туран 13 3 2 8 12-17 11
13 Жетысу 13 1 7 5 10-19 10
14 Атырау 15 1 1 13 9-35 4

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