"Астана" отобрала у "Кайрата" лидерство в КПЛ-2025

"Астана" одержала победу над "Актобе" в центральном матче 13-го тура КПЛ-2025, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Актобе завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на 84-й минуте с пенальти забил Назми Грипши.
Таким образом, "Астана" набрала 33 очка и вновь возглавила турнирную таблицу, оторвавшись от "Кайрата" на три балла.
У "Актобе" 26 баллов и четвертая строчка.
Клубный Чемпионат Мира 2025 • США • Групповой этап, мужчины
24 июня 06:00 • не начат
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