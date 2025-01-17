Алия Юсупова объявила об уходе из сборной Казахстана

Алия Юсупова, легенда казахстанской художественной гимнастики, объявила о завершении своей работы на посту главного тренера национальной сборной, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ФГК.

Участница двух Олимпийских игр возглавляла команду с 2012 года, сумев вывести казахстанскую художественную гимнастику на новый уровень. Под ее руководством отечественные гимнастки регулярно добивались успехов на международной арене, завоевывая медали чемпионатов Азии, Азиатских игр и мировых турниров.

По словам Юсуповой, решение покинуть пост связано с желанием сосредоточиться на работе в Федерации гимнастики Казахстана.

"После завершения карьеры в 2009 году мне захотелось попробовать свои силы в тренерской деятельности. Я поставила цель подготовить гимнастку и вновь попасть на Игры, но уже в качестве наставника. В 2012 году мне предоставили возможность реализовать себя и я приступила к обязанностям главного тренера команды Казахстана. За три олимпийских цикла мы показали достойные результаты. И я очень рада, что трижды готовила гимнасток на Олимпиаду. Благодарна стране, руководству за доверие во время работы на такой ответственной должности. С января 2025 года я ухожу с должности главного тренера, потому что хочу полностью посвятить себя работе в Федерации, где я с 2021 года являюсь президентом. Поэтому я приняла данное решение, тем самым предоставив возможность другим тренерам проявить себя. Желаю всем удачи", - сказала Юсупова.

Юсупова является заслуженным мастером спорта и заслуженным тренером Республики Казахстан. Она дважды выступала на Олимпийских играх. В 2004 году в Афинах остановилась в шаге от медали. В 2008-м в Пекине показала пятый результат.

Под ее руководством три спортсменки смогли пробиться на Олимпийские игры. В 2016 году это удалось Сабине Аширбаевой, в 2020-м участницей ОИ стала Алина Адилханова, а в 2024-м выступила Эльжана Таниева.

За свои заслуги Юсупова награждена медалями "Ерен еңбегі үшін", "Гимнастка мирового класса", орденами "Құрмет" и "Парасат".

Напомним, ранее Эльжана Таниева объявила о завершении своей профессиональной карьеры.