Konina Power досрочно вышла в финал турнира с призовым фондом два миллиона долларов

Казахстанская команда Konina Power выиграла третий Super Weekend на Global Championship по Player Unknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile с призовым фондом два миллиона долларов и обеспечила себе место в финале, передает корреспондент Vesti.kz

В минувшие выходные казахстанский коллектив занял первое место по итогам Super Weekend и набрал 152 очка. Благодаря этому Konina Power поднялась на четвертое место в общем зачете, имея в своем активе 385 баллов.

Учитывая то, что максимально участник Super Weekend может набрать 225 очков, даже при худшем раскладе KP не упадет ниже 14-го места. С турнирным положением команд можно ознакомится здесь . Таким образом, команда обеспечила себе попадание в финал даже без участия в четвертом Super Weekend.

Финал турнира состоится в январе следующего года. Заключительный Super Weekend стартует 18 декабря. При этом отборы к нему начнутся уже завтра, 15 декабря.

На данный момент за КР играют казахстанцы Дамир Axzcer Омаров, Нурсултан Gonzo Нартбаев, Аскар DGR Ахметов, монгол Даваадорж RobdiNNi Мункхбат и белорус Евгений BLVCKwhite Балашов.