Как казахстанцы выступили на чемпионате мира по PUBG Mobile с призовым фондом 6 миллионов долларов

Минувший сезон по PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile стал не самым удачным для казахстанских киберспортсменов. Подробнее о результатах на Global Championship 2021 - в материале Vesti.kz.

Соревнование с общим призовым фондом шесть миллионов долларов считается самым престижным и важнейшим в данной дисциплине. В прошлом розыгрыше великолепно себя проявила команда Konina Power. Она пробилась через все этапы и заняла шестое место в гранд-финале. На этот раз удача обошла стороной казахстанского гранда. Кардинально сменив состав, КР в итоге не смогла добраться до решающих матчей, завершив выступление на предпоследней стадии соревнования. Последний ее ростер был представлен казахстанцами Дамиром Axzcer Омаровым, Нурсултаном Gonzo Нартбаевым, Аскаром DGR Ахметовым, а также россиянином Булатом KnowMe Шарифитдиновым и украинцем Дмитро OldBoy Буем.

Казахстан на решающем этапе представил молодой геймер Арсений YinYang Школьник. Его команда MadBulls остановилась в шаге от гранд-финала - League: West. Вместе с россиянами Анатолием MONKY Ивановым и Марком Aghori Шоровым, а также кыргызстанцем Ниязом EFFECT Рысалиевым они заняли 16-е место в финальном этапе и заработали 35 тысяч долларов. В число участников гранд-финала они не попали, но привлекли внимание известных организаций. В целом за год коллектив заработал 55 тысяч долларов. И все же по заработанным деньгам "быки" серьезно уступают КР, которой удалось выиграть около 190 тысяч долларов.

Добавим, что призовой фонд гранд-финала Global Championship составляет 3,5 миллиона долларов. Остальная часть вознаграждения была поделена между отборочными этапами. Победитель соревнования будет известен в январе этого года.