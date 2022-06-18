Звездный эксперт телеканала ESPN Тимоти Брэдли считает, что поражение Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО) от россиянина Дмитрия Бивола (20-0, 11 КО) пойдет на пользу мексиканцу перед трилогией с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО), сообщает vRINGe.com.

Их третий бой состоится 17 сентября. На кону будет звание абсолютного чемпиона суперсреднего веса, которым владеет мексиканец. Боксеры встречались в 2017 и 2018 годах. Первый бой не выявил сильнейшего, а второй решением выиграл Альварес.

"Все просто. Победа над слабым бойцом не сделает тебя сильнее. Точно так же и поражение оппонента от сильного соперника - оно также не сделает тебя сильнее. Головкин не будет рассчитывать на то, что "Канело" стал хуже после поражения от Бивола. Поймите, что Альварес мыслит иначе. Это очень гордый боец. Только представьте, что творится у него внутри, ведь он был лидером P4P. Я не сомневаюсь, что теперь он вернется к истокам - вернется к тому стилю боксирования, который и сделал его лучшим из лучших.

Я ожидаю, что в бою с Головкиным будет абсолютно другой "Канело" в сравнении с поединком против Бивола. Можно даже сказать, что это поражение сделает его только сильнее. В том числе и в ментальном плане. Он исправит все допущенные ошибки. Я ожидаю увидеть лучшую версию "Канело" против Головкина. И я вновь повторю свой прогноз - "Канело" победит досрочно. А если не получится, то как минимум Головкину серьезно достанется. Ведь Альварес и моложе, и у него прекрасные комбинации, и он будет боксировать на своей дистанции. Думаю, это будет не просто лучшая версия "Канело" в сравнении с боем против Бивола, а одна из лучших версий за последнее время", - предполагает Брэдли.

Напомним, 8 мая Бивол победил Альвареса единогласным решением судей и в третий раз защитил свой титул. В апреле Головкин нокаутировал японца Риоту Мурату (16-3, 13 КО) в бою за три титула.