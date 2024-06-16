Зрелищный бой закатили Бенавидес и Гвоздик за временный титул WBC

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Сегодня 08:59
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В Лас-Вегасе (США) состоялся соглавный бой вечера бокса, в котором сошлись американец Давид Бенавидес (29-0, 24 КО) и украинец Александр Гвоздик (20-2, 16 КО), передают Vesti.kz.

Соперники закатили зрелищный поединок. Начало осталось за Бенавидесом, выдавшим очень хороший отрезок. Доносил до украинца акцентированные удары и переигрывал его по многим компонентам. Тем не менее Гвоздику впоследствии удалось выровнять бой, но этого оказалось недостаточно для сенсации. Бенавидес был лучше и точнее, в итоге судьи отдали победу американцу (117-110, 119-109, 116-112), которому достался вакантный временный титул чемпиона WBC в полутяжелом весе, стоявший на кону поединка.

Добавим, что Бенавидес неоднократно вызывал на бой Сауля Канело Альвареса (61-2-2, 39, КО), но последний избегает встречи с ним. По мнению фанатов и специалистов, мексиканец попросту боится потерпеть фиаско в поединке с Бенавидесом.

Метки:
Гвоздик Александр Профессиональный бокс

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