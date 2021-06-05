"Золотой" чемпион WBA заявил о желании подраться с "Канело"

Российский боксер Федор Чудинов (24-2-1, 16 КО) желает провести бой против чемпиона мира по версиям WBA, WBC и WBO во втором среднем весе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (56-1-2, 38 КО). Об этом россиянин заявил после успешной защиты титула WBA Gold во втором среднем весе в поединке против Рино Либенберга.

"Это не от меня зависит. Это зависит от рейтингов и телекомпаний. Для того, чтобы драться с Саулем Альваресом, нужно светиться в Америке, а я уже четыре года боксирую только в России. И его команда не согласится на этот бой, им это просто невыгодно. Мне нужно заранее знать о таком поединке и провести хорошую подготовку, а не за две недели до боя. К таким боксерам, как Альварес, некоторые пару лет готовятся. А так у меня есть желание встретиться с "Канело", - цитирует Чудинова Allboxing.ru.

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Ожидается, что WBA скоро может назначить Чудинова обязательным претендентом на титул, принадлежащий Альваресу.

"Вести переговоры можно, все зависит от WBA. Мы ждем резолюцию, что Федор стал официальным претендентом на титул чемпиона мира. Но Канело может отказаться от этого боя", - отметил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

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