Завершение карьеры? Стали известны планы Головкина после отказа от титула WBA

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Сегодня 10:08
©GGG Boxing

Джон Хорневер, представляющий интересы Геннадия Головкина, сообщил, что его подопечный не намерен завершать карьеру после отказа от титула WBA, сообщает корреспондент Vesti.kz.

40-летний казахстанский боксер отказался от участия в промоутерских торгах по организации боя с регулярным чемпионом Эрисланди Ларой, представляющим Кубу.

Ранее GGG уже отказался от пояса IBF, и теперь у него остался только титул IBO.

"Геннадий по-прежнему настроен на новый бой, он еще не определился со многими моментами, важными для планирования и организации следующего поединка", - пояснил Хорневер.

В активе Головкина 42 победы, 37 из которых одержаны нокаутом, два поражения и одна ничья.

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Профессиональный бокс

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