Зарубежный эксперт шокирован победой казахстанского супертяжа с поясом от WBA и высказался о его "грязных" ударах

Казахстанский боксер-тяжеловес Жан Кособуцкий (16-0, 15 КО) просто шокирующе разобрался с американцем Джои Давейко (21-9-4, 12 КО). Об этом заявил обозреватель авторитетного портала о боксе Notifight.com Людо Саенс. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он отметил значение победы и прокомментировал "грязные" приемы боксера.

В рамках вечера бокса в Гамбурге (Германия) казахстанец нокаутировал соперника уже во втором раунде и защитил свой титул. Видео победы Кособуцкого доступно по этой ссылке.

После поединка Давейко пожаловался на "грязные действия" казахстанца в ринге, но СМИ не нашли подтверждения этому заявлению.

"Я предрекал непростой бой. Я ожидал, что Кособуцкому будет очень сложно добиться успеха. К моему удивлению, он не испытал никаких сложностей. С самого начала поединка он грамотно воспользовался своим преимуществом в росте, не позволяя сопернику ничего. Никаких "грязных" ударов и приемов я не заметил. Это было чистое доминирование, которое привело к быстрой и ошеломительной победе казахстанца.

Я думаю, мы должны увидеть рост уровня соперников Кособуцкого. Он заслуживает серьезной оппозиции. В течение года он имеет шанс приблизиться к элите и получить большой поединок", - отметил Саенс.

Добавим, что поединок с Давейко для Кособуцкого стал третьим в Гамбурге. Первые два он выиграл досрочно: в конце 2019 года нокаутировал хорвата Агрона Смакичи (16-1, 14 КО), а в феврале 2021-го - нигерийца Онориоде Евариеме (18-2, 17 КО).

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