Казахстанского супертяжа обвинили в использовании "грязных" приемов в бою за титул от WBA

Американец Джои Давейко (21-9-4, 12 КО) заявил, что казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий (16-0, 15 КО) использовал грязные приемы в их бою за титул WBA International. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он отметил, что такие действия сбили его с толку и привели к досрочному поражению.

В рамках вечера бокса в Гамбурге (Германия) казахстанец нокаутировал соперника уже во втором раунде и защитил свой титул. Видео победы Кособуцкого доступно по этой ссылке. После поединка Давейко пожаловался на "грязные действия" казахстанца в ринге, но СМИ не нашли подтверждения этому заявлению.

"Это мог быть хороший бой. Кособуцкий - сильный соперник. И мы могли бы устроить супершоу. К сожалению, он решил действовать нечестно. Он ударил меня в затылок, затем повторил это. Это немного ошеломило меня. Я не был в нокдауне, но был сбит с толку. Этим моментом он воспользовался сполна, проведя мощный удар в корпус.

Не хочу сказать, что я бы точно его победил, однако честный бой был бы гораздо лучше. Благодарю всех за поддержку и желаю успехов своему сопернику. Если нам удастся провести реванш, то я подумаю об этом", - отметил Давейко.

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Добавим, что поединок с Давейко для Кособуцкого стал третьим в Гамбурге. Первые два он выиграл досрочно: в конце 2019 года он нокаутировал хорвата Агрона Смакичи (16-1, 14 КО), а в феврале 2021-го - нигерийца Онориоде Евариеме (18-2, 17 КО).

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