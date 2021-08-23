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Переехал "Танк". Кособуцкий готов к суперпоединкам на профи-ринге?

Переехал "Танк". Кособуцкий готов к суперпоединкам на профи-ринге?
©Universum_Boxing
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Казахстанский боксер Жан Кособуцкий (16-0, 15 КО) одержал очередную победу на профи-ринге. На этот раз его "жертвой" стал американец Джои "Танк" Давейко (21-9-4, 12 КО). Что будет дальше? Подробнее - в материале Vesti.kz.

Кособуцкий сделал все на классе. Особых проблем не испытал. Красиво разобрался с Джои еще на старте. Соперник понял все еще в первом раунде, когда ощутил мощь бодипанчей казахстанского боксера. Так что досрочная победа Жана не удивила.

Она стала логичным исходом прекрасной работы. Кособуцкий выглядел очень хорошо. Также прослеживалась эффективная работа над "физикой". В общем, по всем параметрам Жан превзошел оппонента. Безусловно, его победа в поединке была лишь вопросом времени, которого у Джои было не так  уж и много.

Кособуцкий в свою очередь плотно засел в Гамбурге. Постепенно он становится одним из главных героев, способных на революцию в супертяжелом весе. Готов ли он к большим поединкам?

Визуально да. Очень хорошо сморится в ринге Жан. Да и отрабатывает свои тактику со стратегией в полной мере. И весь вопрос упирается только в уровень оппозиции. Мы еще не видели нашего супертяжа в реальной рубке против крепкого и серьезного.

Замедлить и прибить низкого здоровяка у него получилось. Однако на горизонте бойцы намного свирепее. По всей видимости, сейчас Кособуцкий намерен провести еще пару боев, после которых будет пытаться зацепиться за какой-нибудь титул.

Правда, для этого надо показать свой истинный потенциал. А он в свою очередь пока под вуалью - объективно оценить его возможности не представляется возможным. Чем он собирается удивлять более статусных соперников?

Пока этот вопрос остается открытым. Тем не менее Кособуцкий находится под пристальным вниманием мира профессионального бокса. Он смог добиться этого своими уверенными выступлениями. Его послужной список весьма красноречив: 15 из 16 побед являются досрочными. 

В общем, база шикарная. Импульс задан. И сейчас у него наступит очень важный период, когда он должен определиться с ближайшими целями. Хотелось бы, чтобы Жан в этом году либо в начале следующего вышел на ринг против мощного оппонента, чтобы мы смогли оценить его истинное качество. 

Готов ли он? Скоро увидим.

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Метки:
Кособуцкий Жан Профессиональный бокс Казахстан

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