"Запустил свою карьеру в стратосферу". Тедди Атлас высказался о победителе в двух боях Головкина и "Канело"

Известный американский тренер и аналитик Тедди Атлас считает, что команда звездного мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО) намеренно затягивала организацию поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), чтобы дождаться его естественного спада из-за возраста, сообщает Fightnews.info.

"В свое время люди хотели, чтобы "Канело" подрался с GGG, но он не был готов, и тогда его команда начала тянуть время. В один прекрасный день они устроили сюрприз и сказали, что момент настал. А знаете почему?

Потому что они увидели бой GGG с Джейкобсом и начало его спада. И внезапно атаковали. Хотя я все равно не считаю, что "Канело" победил в этих двух боях. Однако он подобрал момент и запустил свою карьеру в стратосферу", - сказал Атлас.

Напомним, "Канело" и GGG бились в 2017 и 2018 годах в Лас-Вегасе. Первый бой не выявил сильнейшего - ничья, а во втором успех судейским решением праздновал мексиканский боксер.