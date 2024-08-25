Заменили судью во время боя: Мейвезер провел реванш с внуком босса мафии

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Сегодня 10:56
©Кадр из видео

В Мехико (Мексика) состоялся вечер бокса, в главном событии которого легендарный американец Флойд Мейвезер-младший провел реванш с внуком нью-йоркского гангстера Джоном Готти III, передают Vesti.kz.

Соперники провели в ринге все отведенные восемь раундов по две минуты. Как и ожидалось, Мейвезер был лучше.

Готти в своем ключе играл на публику и ничем особенным не отметился. Тем не менее во втором раунде по просьбе Мейвезера заменили рефери, что редко случается в боксе.

Зрители надеялись увидеть махач в решающем раунде, но Готти ничего не смог противопоставить Мейвезеру, чем вызвал недовольство у публики. Как бы то ни было, зрители получили ожидаемый результат - неплохое зрелище. Но победителя не назвали, так как бой был выставочным, он мог определиться лишь в случае нокаута.

Напомним, что их первый бой состоялся год назад в Санрайзе (штат Флорида, США) и завершился массовой потасовкой.

Метки:
Мейвезер Флойд Профессиональный бокс США Мексика

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