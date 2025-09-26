"Заклинило челюсть": Лукас раскрыла детали спарринга с боксёром из Казахстана

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (15-1, 7 КО), владеющая поясом IBO, рассказала о спаррингах с мужчинами и поделилась последствиями самого сильного удара, который она пропустила во время занятия, сообщают Vesti.kz.

- Ты спарринговала с мужчинами?

- Да, часто!

- Выигрывала?

- Да. Чаще всего они меня били, но было, два раза я роняла.

- Самый тяжелый удар?

- Это было на спарринге лет пять назад. Я спарринговалась с парнем - чемпионом Казахстана в весе 51 килограмм из Шымкента. Маленький, крепкий. Он мне попал.

Мы пришли обедать и я понимаю "у меня не открывается рот, у меня просто заклинило челюсть". Я этот удар запомнила.

Вероятно, речь идет о казахстанском боксере Махмуде Сабырхане , который известен по прозвищу "Казахский Ломаченко" за схожий стиль с украинцем Василием Ломаченко. Он является уроженцем Шымкента и выступал в весе до 51 килограмма. Кроме того, в карьере Сабырхана были выступления в весе до 54, 55 и 57 килограммов.

Напомним, последний бой Лукас провела 1 июня в Таразе. Тогда казахстанка провела успешную защиту титула IBO во втором наилегчайшем весе. Её соперницей стала чилийка Даниэла Асенхо (17-5, 2 КО), но поединок завершился досрочно - Асенхо отказалась выходить на седьмой раунд.