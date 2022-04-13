Задай вопрос боксеру Айдосу Ербосынулы

Спортивный портал Vesti.kz предоставляет уникальную возможность болельщикам - задайте свой вопрос казахстанскому боксеру второго среднего веса Айдосу Ербосынулы!

30-летний спортсмен выиграл все свои 16 боев в профи, 11 из них - нокаутами.

Сейчас он находится в лагере абсолютного чемпиона мира из Мексики Сауля "Канело" Альвареса и проводит с ним спарринги перед боем с россиянином Дмитрием Биволом.

Сам Ербосынулы готовится к бою с кубинцем Давидом Морреллом (6-0, 5 КО), владеющим чемпионским поясом WBA.

Вопросы принимаются до 18 апреля.

Задавать вопрос можно по этой ссылке.

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