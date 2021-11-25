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"Я знаю, кто он". Головкин высказался о популярности "Канело", их третьем бое и смене дивизиона

"Я знаю, кто он". Головкин высказался о популярности "Канело", их третьем бое и смене дивизиона
©boxingscene.com
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Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин в интервью Sky Sports высказался о популярности мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО) и о потенциальном третьем поединке с ним, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Головкин назвал условие для проведения трилогии с "Канело"

"Этот (третий) бой возможен. Теоретически ничего не изменилось. Есть определенные вопросы, которые все еще открыты и остаются без ответа. Мы обсуждали это, но уже довольно давно не продвигались к этому поединку.

Вам это интересно, потому что "Канело" победил всех бойцов из Великобритании. Но меня это не касается. Мы подрались с ним, и я знаю, кто он. Я вообще о нем не думаю. Это (популярность "Канело") не занимает мои мысли", - сказал Головкин.

Также GGG оценил вероятность смены весовой категории: "Я не хочу рассматривать вариант перехода в другой вес, если только у меня не будет конкретных предложений. Представьте, если бы я перешел, допустим, в полутяжелый вес, количество людей, бросающих мне вызовы, выросло бы на 30 процентов. Армия бойцов, которые раскручивают себя, используя мое имя, в таком случае будет только увеличиваться".

Альварес сделал заявление о третьем бое с Головкиным в Мексике

Напомним, предыдущие два поединка Головкин и "Канело" провели в лимите среднего веса. Первый в сентябре 2017-го закончился спорной ничьей, а через год минимально победил мексиканец.

Объявлена дата третьего боя "Канело" Альварес - Геннадий Головкин

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Метки:
Головкин-Альварес Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль

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