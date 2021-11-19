Сауль Альварес сделал заявление о третьем бое с Головкиным в Мексике

Абсолютный чемпион мира во втором среднем дивизионе Сауль "Канело" Альварес (57-1-2, 39 KO) принял участие в Конвенции WBC в Мексике, где ответил на вопрос о готовности провести третий бой против обладателя поясов IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), сообщают Vesti.kz.

Ранее тренер боксера Эдди Рейносо отметил, что хотел бы увидеть трилогию в их родной стране.

"Если Эдди так сказал, я не могу отказаться (улыбается). Я готов это сделать", - прокомментировал Альварес.

Напомним, первые два боя боксеров прошли в Лас-Вегасе (США). В 2017 году Головкин и Альварес не выявили сильнейшего, а в 2018-м судейским решением победил мексиканец.