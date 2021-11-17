Тренер "Канело" предложил Головкину новое место для третьего боя

Эдди Рейносо, тренер мексиканского боксера Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 KO), рассказал, где бы мог состояться третий поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первые два боя прошли в Лас-Вегасе (США). В 2017 году соперники не выявили сильнейшего, а в 2018-м судейским решением победил "Канело".

"Я хочу, чтобы "Канело" дрался с Головкиным в Мексике. Это бой, который фанаты хотят видеть, что может быть лучше, чем драться в нашей стране.

Я бы хотел, чтобы трилогия состоялась в Гвадалахаре или Мехико. Это было бы идеально, мы должны обсудить с правительством проблемы логистики, чтобы они могли поддержать эту идею", - приводит слова Рейносо elfildeo.com.

Между тем Альварес собрался подняться в первый тяжелый вес и даже выбрал себе нового соперника, с которым может встретиться в мае следующего года.