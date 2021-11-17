Трилогия с Головкиным отменяется? "Канело" решил покорить пятый дивизион и выбрал соперника

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (57-1-2, 39 KO) собрался подняться в весе, в котором уже выбрал себе нового соперника, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По словам тренера мексиканца Эдди Рейносо, "Канело" нацелился выступать в первом тяжелом весе. WBC одобрил его бой в новом весе против действующего чемпиона - конголезца Илунги Макабу (28-2, 25 КО). Он может состояться в мае следующего года.

"Мы только что одобрили бой между "Канело" Альваресом и Макабу в первом тяжелом весе", - приводит слова президента WBC Маурисио Сулеймана Boxingscene.com.

Таким образом, трилогия с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) оказалась под угрозой срыва, хотя ранее Альварес говорил, что не против встречи с GGG, если он готов перейти во второй средний вес.

Напомним, что 8 ноября мексиканец стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе, тогда как казахстанец 29 декабря в Токио проведет объединительный бой с обладателем пояса WBA Super японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО).