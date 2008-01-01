"Я вернулся". Головкин сделал заявление о трилогии с "Канело" после победы нокаутом в бою за два титула

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) прокомментировал победу над поляком Камилом Шереметой (21-1, 5 КО), а также высказался о следующем сопернике.

Напомним, Головкин одержал победу техническим нокаутом - после седьмого раунда угол Шереметы отказался от продолжения боя. При этом поляк четыре раза побывал в нокдауне.

"Я так счастлив. Здесь прекрасная атмосфера. Я рад одержать победу и рад, поскольку бокс вернулся.

Я вернулся. Мне нужно было время. Теперь я стал умнее.



Шеремета не стал большим сюрпризом, ведь это высокий уровень. Я чувствовал себя комфортно. Я хорошо подготовился, спасибо моей команде.



Четыре нокдауна? Рекспет Камилу и его углу. Но я его "сделал". Я чувствовал тайминг, силу и дистанцию. Бой немного затянулся, ведь я хотел, чтобы фанаты насладились им.



Следующий оппонент? Я открыт для всех, лучших и чемпионов. В том числе для победителя боя "Канело" - Смит. Обещаю, мы подарим лучший бой в следующий раз", - сказал Головкин после боя.

Добавим, что Головкин в 21-й раз успешно защитил титул и побил рекорд легендарного Бернарда Хопкинса. До этого боя у обоих было по 20 победных боев в статусе чемпиона - это рекорд дивизиона. Американец сделал это в период с 1995 по 2005 год, а GGG для повторения этого достижения потребовалось на два года меньше (2010-2018).