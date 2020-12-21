"Я озвучил дату, но...". Менеджер рассказал об интересе известных промоутеров к супертяжу-нокаутеру из Казахстана

Двукратный олимпийский призер Иван Дычко (9-0, 9 КО) может провести следующий поединок в начале феврале, но этот вариант не является окончательным. Ситуацию с организацией боев прокомментировал корреспонденту Vesti.kz менеджер супертяжеловеса Зия Алиев.
30-летний боксер-профессионал не боксировал с июля прошлого года, а его десятый поединок может состояться уже в 2021 году.
"4 февраля. Такой вариант есть, да, но мы ждем кое-что другое. Все будет ясно к концу недели, - поделился Алиев. - У нас есть очень много предложений от разных промоутеров по Ивану. И то, что я озвучил дату, то это дата, которую мы предполагаем. Ясность будет только к концу недели".
Заканчивающий все свои бои нокаутами супертяж из-за коронавируса может провести бой в Казахстане
Возможно, что речь идет о контракте
с Matchroom, с которым также сотрудничает олимпийский чемпион Данияр Елеусинов
(10-0, 6 КО). Экс-капитан сборной Казахстана завоевал
пояс IBF Intercontinental в полусреднем весе после досрочной победы над Джулиусом Индонго
из Намибии (23-3, 12 КО).
Что касается Дычко, то в июле прошлого года казахстанец нокаутировал
американца Нэйта Хэвена
(9-3, 7 КО), а затем рассказал
о желании встретиться с топовой оппозицией в супертяжелом дивизионе.
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