"Я хочу, чтобы вы решили". Мурата - о бое с Головкиным

Акихико Хонда, представитель обладателя пояса "суперчемпиона" WBA японца Риоты Мураты (16-2, 13 КО), надеется, что объединительный бой с чемпионом мира по версиям IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) состоится в апреле, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Лагерь Головкина понимает ситуацию в Японии. У нас есть надежда провести это событие, я хотел бы сделать это в апреле.

Прошло 10 лет с тех пор, как Мурата выиграл золотую медаль Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в среднем весе. Тем не менее он все еще активен. Риота сказал: "Я хочу, чтобы вы решили (по дате поединка)", - приводит слова Хонды nikkansports.com.

Напомним, изначально поединок Головкина и Мураты должен был пройти в декабре в Японии, но был отложен. При этом ходили слухи, что он может состояться в феврале-марте. Также были разговоры о его переносе в США.

Последний раз GGG выходил на ринг в декабре 2020 года, когда в США нокаутировал поляка Камила Шеремету (21-2-1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира.

Мурата в декабре 2019 года успешно защитил свой титул в бою против канадца Стивена Батлера (28-3-1, 24 KO).