WBO вынесла новое решение по бою Алимханулы против нокаутера с 21-0

Всемирная боксерская организация (WBO) выступила с заявление по бою чемпиона организации в среднем весе казахстанца Жанибека Алимханулы (16-0, 11 КО) с британцем Хамзой Ширазом (21-0, 17 КО), передают Vesti.kz.

"Queensberry Promotions и Top Rank совместно подали прошение о продлении срока переговоров. Комитет WBO предоставил продление. Таким образом, соглашение должно быть достигнуто не позднее понедельника, 4 ноября", - говорится в сообщении WBO.

Ранее WBO санкционировала бой Алимханулы - Шираз. У сторон было на переговоры до 23 октября, после чего должны были быть назначены промоутерские торги.

Теперь команды боксеров получили дополнительное время на достижение соглашения по поединку.

Хамза Шираз - соперник Алимханулы. Пришел в бокс в 8 лет и мог стать электриком. Теперь отберет титул у Жанибека?

Свой последний бой Жанибек провел 4 октября в Сиднее (Австралия), где нокаутировал обязательного претендента по линии IBF - новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО).