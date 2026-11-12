WBO сделала заявление о бое Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира

Всемирная боксёрская организация (WBO) обратила внимание на предстоящий поединок казахстанца Жанибека Алимханулы (17-0, 12 КО) и непобеждённого датчанина Якоба Бэнка (20-0, 11 КО), которым предстоит разыграть вакантный титул чемпиона мира во втором среднем весе, передают Vesti.kz.

WBO заинтриговала предстоящим поединком

На официальной странице организации в соцсетях появился промопост с афишей боя. Публикацию сопроводили вопросом:

"Кто выиграет эту битву?"

Встреча Алимханулы и Бэнка состоится 23 января следующего года в датском Хорсенсе. Победитель станет новым чемпионом мира WBO во втором среднем весе. Ранее этим поясом владел британец Хамза Шираз.

Алимханулы сменил весовую категорию

Летом казахстанский боксёр поднялся во второй средний вес и освободил чемпионский пояс WBO в средней категории. Уже в начале сентября он возглавил рейтинг организации в новом дивизионе.

Последний раз Алимханулы выходил на ринг в апреле прошлого года в Астане, где нокаутировал француза конголезского происхождения Анауэля Нгамиссенге.

Бэнк свой последний поединок провёл 25 июля в Джидде (Саудовская Аравия). Датчанин одержал победу над британцем Павлом Августыником.

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