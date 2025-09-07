WBO решила, кто станет следующим соперником Усика

Всемирная боксёрская организация (WBO) объявила о решениях по статусу чемпионских боёв в тяжёлом весе, передают Vesti.kz.

Действующий чемпион организации украинец Александр Усик получил медицинскую отсрочку на 90 дней, что позволит ему восстановиться после травмы и подготовиться к следующему поединку.

Обязательный претендент на бой с Усиком, новозеландец Джозеф Паркер, получил разрешение провести защиту титула временного чемпиона WBO. Согласно регламенту, следующим соперником Усика станет именно временный чемпион, что определит очередную схватку за полноценный титул.

Ранее Усик попросил отсрочку в переговорах по бою с Паркером, и WBO пошла ему навстречу.

Напомним, что в июле Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе после победы над британцем Дэниелом Дюбуа.