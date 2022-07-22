Всемирная боксерская организация (WBO) включила Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) в рейтинг второго среднего веса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сейчас GGG занимает второе место в рейтинге. Также в топ-3 входят британцы Зак Паркер (лидер) и Джон Рйдер (третье место). Абсолютным чемпионом в этом вече является ближайший соперник Головкина Сауль "Канело" Альварес (57-1-2, 39 КО).

Еще один казахстанец Айдос Ербосынулы (16-0, 11 КО) в этом рейтинге занимает 12-е место. Он утратил четыре позиции.

17 сентября Головкин и "Канело" проведут третий бой. Он состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два боя. Первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец.

Ербосынулы ранее выступил спарринг-партнером "Канело".

Ербосынулы не выходил на ринг с осени прошлого года. Его команда ведет переговоры о бое с "регулярным" чемпионом мира по версии WBA в суперсреднем весе кубинцем Давидом Моррелом (6-0, 5 КО). Также сообщалось, что их поединок может не состояться.

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