WBO назначила Алимханулы бой за титул чемпиона мира

Всемирная боксерская организация (WBO) обязала чемпиона мира в среднем весе американца Деметриуса Андраде (31-0, 19 КО) провести защиту титула с казахстанцем Жанибеком Алимханулы (12-0, 8 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

У команд боксеров есть 30 дней на переговоры, чтобы договориться об организации боя. Если соглашение не будет достигнуто, то будут объявлены промоутерские торги с минимальной ставкой в ​​размере 200 000 долларов.

Напомним, Алимханулы является "временным" чемпионом мира WBO, в своем последнем бою в мае казахстанец нокаутировал британца Дэнни Дигнума (14-1-1, 8 КО).

Андраде же не выходил на ринг с ноября, когда отправил в нокаут ирландца Джейсона Куигли (19-2, 14 КО). После этого американец должен был перейти во второй средний вес и подраться с британцем Заком Паркером (22-0, 16 КО), но получил травму и отказался от поединка.

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