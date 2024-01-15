WBC вынес решение по экс-чемпиону мира из Казахстана

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Сегодня 11:55
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Всемирный боксерский совет (WBC) представил обновленный рейтинг во всех дивизионах, сообщают Vesti.kz.

Так, бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Сергей Липинец (17-3-1, 13 КО), прежде занимавший 13-е место, покинул рейтинг.

Свой последний бой Липинец провел в ноябре 2023 года в Лас-Вегасе (США) против Мичела Риверы из Доминиканской Республики. Поединок продлился все десять раундов и завершился победой соперника.

Отметим, что Липинец одно время боксировал за Россию, но с 2022 года стал представлять Казахстан. Сергей родился в селе Мартук Актюбинской области и считает себя чистокровным казахом. Был чемпионом мира по версии IBF в первом полусреднем весе в период 2017-2018 года. Также владел поясом WBC Silver в первом полусреднем весе.

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