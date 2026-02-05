WBC официально лишил пояса чемпиона мира по боксу: известна причина

Американский боксёр Шакур Стивенсон (25-0, 11 KO) лишился чемпионского пояса WBC в лёгком весе, передают Vesti.kz.

Всемирный боксёрский совет (WBC) официально объявил титул вакантным, сославшись на регламент организации: чемпион не имеет права одновременно владеть поясом после перехода в другую весовую категорию.

Решение WBC и реакция чемпиона

Сам Стивенсон резко отреагировал на решение совета и объяснил, что отказался выполнять финансовые требования организации. По словам боксёра, WBC не имел никакого отношения к его последнему бою, но всё равно потребовал санкционный взнос.

"Какого чёрта я должен вам 100 тысяч!? Из-за того, что у вас конфликт с Кроуфордом, вы напали на меня. 100 тысяч каким-то мошенникам, которые этого не заслуживают? Нет, я лучше отдам деньги своей дочке. WBC не имеет никакого отношения к этому бою, и это их бесит. Забирайте свой пояс", — заявил Стивенсон в социальных сетях.

Итоги чемпионства в лёгком весе

Шакур владел титулом WBC в категории до 61,2 кг с ноября 2023 года. За это время он провёл три успешные защиты пояса, после чего принял решение подняться в более тяжёлый дивизион и сосредоточиться на новых вызовах.





Последний бой и новый титул

31 января Стивенсон дебютировал в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), где провёл бой против соотечественника Теофимо Лопеса (22-2, 13 KO). Шакур полностью доминировал в ринге, одержал победу и завоевал титул WBO, став чемпионом уже в четвёртой весовой категории.

