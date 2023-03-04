WBA приняла официальное решение по чемпионскому бою Головкина

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Сегодня 08:40
©twitter.com/GGGBoxing

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила промоутерские торги по бою "суперчемпиона" этой версии в среднем весе 40-летнего казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) и обладателя пояса WBA World 39-летнего кубинца Эрисланди Лары (29-3-3, 17 КО), сообщают Vesti.kz

Официальное письмо организации в своем твиттере опубликовал известный американский журналист и инсайдер Дэн Рафаэль.

В документе говорится, что промоутерские торги состоится 13 марта в Панама-Сити (США). Минимальная ставка - 200 тысяч долларов. Головкин получит 75 процентов призового фонда, а Лара - 25. 

Напомним, что ранее у команд боксеров было время на переговоры, но они не договорились о проведении боя. Перед этим Головкин отказался от титула Международной боксерской федерации (IBF), так ему нужно было провести обязательную защиту с Эскивой Фалькао, что не представляло интереса. Не исключено, что GGG по такой же причине откажется и от второго чемпионского титула. 

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий WBA Профессиональный бокс Лара Эрисланди

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