WBA отреагировала на брутальный нокаут казахстанца в титульном бою

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 23:30
©instagram.com/ivandychko

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) отреагировала на досрочную победу казахстанского супертяжеловеса Ивана Дычко (13-0, 12 КО) в бою за пояс WBA Fedecaribe, передает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня утром, 11 июня, по астанинскому времени Дычко нокаутировал во втором раунде аргентинского боксера Ариэля Бракамонте (12-11, 6 КО) и завоевал титул.

В своем твиттере WBA опубликовала видео тяжелого нокаута, подписав его: "Какой нокаут от Ивана Дычко", - добавив к описанию эмодзи "бомбочки".

Отметим, что Дычко вернулся на ринг впервые с июня 2022 года, когда он победил единогласным решением судей Кевина Николаса Эспиндолу (7-7, 2 КО).

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Дычко Иван

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 19:18
Профи-бокс
Сын легенды бокса захотел боя с Алимханулы
Сегодня , 17:24
Профи-бокс
Эксперт раскритиковал Алимханулы и усомнился в его перспективах
Сегодня , 16:07
Профи-бокс
Деревянченко вспомнил Головкина после поражения от Мунгии
Сегодня , 13:42
Профи-бокс
Лопес победил Тейлора и стал чемпионом мира во второй весовой категории
Сегодня , 12:23
Профи-бокс
Алимханулы жестко ответил на предложение подраться с Деревянченко
Сегодня , 11:43
Профи-бокс
Мунгия победил Деревянченко и завоевал титул от WBC
Сегодня , 11:15
Профи-бокс
Видео победного боя Ивана Дычко за титул от WBA
Сегодня , 09:54
Профи-бокс
Казахстанский супертяж-нокаутер вырубил соперника и завоевал титул от WBA
Вчера , 13:01
Профи-бокс
Канело отказался от боя с главной угрозой своего веса
Вчера , 11:33
Профи-бокс
Охрана не дала участникам главного боя в США провести битву взглядов
© 2008 - 2023 ТОО «EML»