WBA отреагировала на брутальный нокаут казахстанца в титульном бою

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) отреагировала на досрочную победу казахстанского супертяжеловеса Ивана Дычко (13-0, 12 КО) в бою за пояс WBA Fedecaribe, передает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня утром, 11 июня, по астанинскому времени Дычко нокаутировал во втором раунде аргентинского боксера Ариэля Бракамонте (12-11, 6 КО) и завоевал титул.

В своем твиттере WBA опубликовала видео тяжелого нокаута, подписав его: "Какой нокаут от Ивана Дычко", - добавив к описанию эмодзи "бомбочки".

Отметим, что Дычко вернулся на ринг впервые с июня 2022 года, когда он победил единогласным решением судей Кевина Николаса Эспиндолу (7-7, 2 КО).