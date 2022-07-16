"Выйдет с обидой". Экс-чемпион мира сделал выбор между Головкиным и "Канело"

Экс-чемпион мира Тимоти Брэдли назвал фаворита в трилогии абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля "Канело" Альвареса и обладателя титулов WBA/IBF в среднем дивизионе Геннадия Головкина, сообщает fightnews.info.

Американец признается, что на настрое мексиканца скажется его поражение в поединке с Дмитрием Биволом из России.

"Я выбираю "Канело". Честно говоря, по моему мнению, ему многое необходимо доказать. В последнем бою он разочаровал своих фанатов, так что "Канело" выйдет с обидой за прошлую неудачу. Вы можете увидеть его энергию и то, как он смотрит на Головкина.

Я думаю, это мотивирует его работать упорнее и вернуться к своему мастерству, вернуться к боксу. Он выйдет на ринг другим, не пытаясь измотать соперника. "Канело" привык к этому, но в лице Бивола он выбрал не того парня, знающего, как нивелировать это, извлечь преимущество и победить его", - сказал Тимоти Брэдли в интервью ютуб-каналу K.O. Artist Sports.

Назван многомиллионный гонорар "Канело" за третий бой с Головкиным

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