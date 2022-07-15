Назван многомиллионный гонорар "Канело" за третий бой с Головкиным

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль "Канело" Альварес заключил с промоутерской компанией Matchroom Boxing Эдди Хирна крупный контракт на два боя, сообщает American Chronicles со ссылкой на инсайдера Майка Коппинджера.

В сделку вошли бой с россиянином Дмитрием Биволом, которому мексиканец проиграл в мае, и трилогия с казахстанцем Геннадием Головкиным.

Так, общая сумма соглашения составляет гарантированно 85 миллионов долларов. То есть за третий бой с GGG Альварес точно заработает 42,5 миллиона долларов - это без учета спонсорских выплат и доли от продаж платных трансляций.

В случае же, если Альварес согласится в конце года провести еще один бой, а это, вероятно, реванш с Биволом, гарантированная ему сумма от Matchroom Boxing увеличится до 160 миллионов.

Напомним, третий бой Головкин - "Канело" состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (Невада, США).

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