Выступит в карде Кроуфорд-Спенс? Стали известны сроки возвращения экс-чемпиона из Казахстана

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Сегодня 16:17
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Бывший чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе уроженец Казахстана Сергей Липинец (17-2-1, 13 KO) вернется на ринг в июле этого года, передает корреспондент Vesti.kz.

По информации инсайдера, боксер может выступить в конце месяца. Есть вероятность, что его поединок войдет в андеркарт супербоя американцев Теренса Кроуфорда (39-0, 30 КО) и Эррола Спенса (28-0, 22 КО) за титул абсолютного чемпиона в полусреднем весе. Он состоится 29 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

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В данный момент Липенец начал свой тренировочный лагерь в США.

В последний раз он выходил на ринг в прошлом году как боксер из Казахстана. Тогда Липинец в восьмом раунде досрочно победил американца Омара Фигероа.

Липинец - уроженец Актюбинской области.

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Метки:
Липинец Сергей Профессиональный бокс Спенс Эррол Кроуфорд Теренс

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