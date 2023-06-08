"Вырубончик умеет все". СМИ - о том, как Алимханулы превратил боксера в борца

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Сегодня 16:20
©instagram.com/janibek_alimkhanuly

Российский "Чемпионат" вспомнил последний бой казахстанского средневеса Жанибека Алимханулы (14-0, 9 КО) против канадца Стивена Батлера (32-4-1, 26 КО). Они встречались 13 мая в Стоктоне (США), сообщают Vesti.kz.

Поединок был рассчитан на 12 раундов, но завершился во втором, когда Алимханулы смог нокаутировать оппонента.

"Вырубончик умеет все. Даже превратить боксера в борца. Несколько пропущенных и вуаля - попытка прохода в ноги", - говорится в подписи к видео от источника.

Благодаря этому успеху Алимханулы во второй защитил титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе.

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Метки:
Алимханулы Жанибек

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