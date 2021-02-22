"Выглядел ржавым и медленным". Форма Каната Ислама после его победы нокаутом вызвала вопросы

Его последний бой получил оценку.

Канат Ислам. Фото: Vesti.kz©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Вчера 23:00

Сайт об азиатском боксе AsianBoxing.info оценил форму казахстанского средневеса Каната Ислама (28-0, 22 КО), разобрав его победу над эквадорским боксером Джейсоном Миндой (14-4-1, 8 КО), которую он одержал нокаутом в седьмом раунде. СМИ считает, что по бою с таким соперником сложно делать выводы. 

"В начале боя Ислам попытался нащупать свой путь, боксируя джебом и максимально используя погрешности защиты Минды. Хотя он выглядел расслабленным и спокойным, он не выглядел таким резким, как в прошлом. На самом деле он выглядел довольно ржавым и медленным, как и следовало ожидать, учитывая его длительное время вне ринга. К счастью для Ислама, Минда был слишком ограниченным, чтобы извлекать выгоду из этой ржавости. 

Для Ислама это было хорошее возвращение на ринг, такое выступление и относительно легкая победа, в которой он нуждался, учитывая его долгий перерыв и неоднократные травмы, которые он получил в последние годы. К сожалению, победа не дает нам представления о том, насколько хорош Ислам и что может принести его будущее в этом спорте", - пишет сайт.

Напомним, что после победы Ислам в очередной раз вызвал на бой чемпиона WBC и WBA в суперсреднем весе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.

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Метки:
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Вчера 23:00
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