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Как будто топа победил. Чем так сильно вдохновился Канат Ислам, чтобы вызывать на бой "Канело"?

Мы это уже слышали.

Как будто топа победил. Чем так сильно вдохновился Канат Ислам, чтобы вызывать на бой "Канело"?
Канат Ислам. Фото: Vesti.kz©️
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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После недавней победы над венесуэльцем Джейсоном Миндой казахстанский боксер Канат Ислам вновь принялся дразнить мексиканца Сауля Альвареса. Подобный настрой, конечно, радует. Только вот чем он так вдохновился? Победой? Спорное основание. Подробности - в материале Vesti.kz.

Своего соперника Ислам получил на коротком уведомлении. Неизвестными нам условиями соблазнили венесуэльского джорнимена Джейсона Минду, от которого сложно было ожидать какой-либо конкуренции. И не только потому, что он заменил основного оппонента чуть ли не за день до поединка.

Его били околотоповые боксеры практически на старте встреч. Большой опасности от него не исходило. Серьезно. Он не лакмусовая бумажка, которая бы показывала уровень мастерства и готовности того, кто стоял напротив. Стоит ли говорить о том, что Минда как-то бился даже и в тяжелом весе.

Это не была проверка. Как мы говорили ранее, данный поединок - трата времени. Это понимают все, кроме его команды. Даже зарубежные любители бокса, не так давно знакомые с его карьерой, дают трезвую оценку "поворотам" его карьеры.

"Канат Ислам растрачивает свое время, которого и так не хватает, и талант на таких ноунеймов. Так никогда не дойти до чемпионского боя".

Сам же Канат считает иначе, вдохновленно вызывая на бой Сауля Альвареса.  Делает он это так, будто пробил последний барьер перед "Канело" в лице боксера с мировым именем, так называемого представителя элиты. И есть большой вопрос: на что он рассчитывает, имея в послужном списке только "таксистов"?

Несколько лет назад, когда он был более-менее интересен как соперник, Альварес не соблазнился его речами и вызовами. Да-да, Канат Ислам не первый раз говорит о желании и готовности драться с мексиканцем. 

Например, в 2017 году он говорил следующее:

"Мои люди в Казахстане будут рады посмотреть этот бой. Моя команда также хочет его увидеть, и я хочу этот поединок. Как только появится шанс, я сосредоточусь, выберу правильных спарринг-партнеров и буду готов к такой возможности".

И так чуть ли не каждый раз после своего боя. Понятное дело, он находится в эйфории. Любой, кто причастен к спорту, понимает это состояние. Так что здесь проблема совершенно в другом. Слова ведь расходятся с делом.

Чуть ли не единственным реальным шансом Каната Ислама выйти на топ-уровень был бой с Джоном Верой. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) санкционировала их бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира.

Команде Ислама предлагалась та сумма, которую они запрашивали. Однако казахстанец все равно не принял предложение. И всегда было непонятно, почему боксер, желающий взобраться на вершину, имеющий суперталант, возможности, находится постоянно рядом с верхним этажом, но не решается войти. Какой Альварес тогда? Кстати, у Веры после того случая тоже не все сложилось: он потерял свою возможность, а далее не реализовал себя.

Хотя ладно. Понятно, почему Альварес. Кто не хочет с ним драться? Это деньги, хайп, внимание, шанс прикоснуться к настоящему боксу... А нужен ли Саулю Канат? Вряд ли. Он сейчас зачищает более тяжелый дивизион, ему нужны боксеры, способные тоже принести ему профит. А что даст Канат Ислам? 

Другой момент заключается в целесообразности битвы с "Канело". Казахстанцу уже 36 лет. Лучшие времена позади, слишком много всего потрачено. Защита хромает, скорость тоже на таком же уровне. Ему проблемы устроил Уолтер Каутондоква. Также он слишком много пропускает, с "Канело" подобное непростительно. В общем, говорить об этом нужно в отдельном материале. В двух словах - выходить на ринг, чтобы лечь.

К счастью, все эти вызовы не обладают чем-то серьезным. В команде Каната Ислама уже сказали, что следующие два боя будут разминочными. А значит, на что-нибудь серьезное в этом году можно не рассчитывать. 

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Метки:
Ислам Канат Альварес Сауль Профессиональный бокс Мунгия Хайме

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