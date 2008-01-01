"Вы увидите меня в лучшем виде". Сондерс спрогнозировал свою победу в бою с "Канело"

Британский чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе (до 76,2 килограмма) Билли Джо Сондерс
(30-0, 14 КО) настроен на объединительный поединок против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса
(54-1-2, 36 КО), которому в этой категории принадлежат титулы WBA Super и WBC. Его слова приводит vRINGe.com
со ссылкой на IFL TV.
Сондерс уверен, что сможет изыскать путь к победе и справиться с фаворитом.
"Мы прилагаем все усилия для боя с "Канело", - говорит Сондерс. - Верю всем сердцем, что у меня есть все необходимое для победы над ним. Мне нужно подготовиться к тому, чтобы его побить, и я это сделаю. Я жду своего шанса. Буду сидеть на телефоне и пытаться получить этот поединок. Мне реально не хватает подобного большого боя, и я думаю, что вы увидите меня в лучшем виде. Еще никогда не было такого, чтобы я, будучи в ринге, не нашел способа победить. Надеюсь, все получится. В этом весе просто нет поединка круче нашего".
"Дело не в деньгах. Не только в них. Деньги - следствие, - подчеркнул британец. - Я просто реально чувствую, что могу его побить. Этот бой должен случиться".
Напомним, Альварес в последнем бою решением победил
британца Каллума Смита. В свою очередь Сондерс в начале декабря защитил титул, выиграв
у соотечественника Мартина Мюррея.