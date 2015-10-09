Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Профи-бокс
"Вы позорите бокс!". Алимханулы в резкой форме обратился к чемпионам

Чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (17–0, 12 КО) обратился к другим обладателям титулов дивизиона, передают Vesti.kz.

Чемпионом по линии WBC является доминиканец Карлос Адамес (24-1-1, 18 КО), а пояс по версии WBA принадлежит кубинцу Эрисланди Ларе (31-3-3, 19 КО).

"Чемпионы, у меня нет времени за вами гоняться. Вы позорите бокс! Если не соглашаетесь на бой, зачем вообще держите титул? Я не думал, что будет так сложно!", - написал Алимханулы в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Алимханулы договорился о поединке с Адамесом, однако позже стало известно, что их бой снова откладывается.

В последний раз Алимханулы выходил на ринг 5 апреля в Астане, где в пятом раунде нокаутировал француза конголезского происхождения Анауэля Нгамиссенге (14–1, 9 КО) и успешно защитил свои титулы.

