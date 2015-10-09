Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КХЛ
Сегодня 10:49
 

Стало известно о потере "Барыса" перед матчем КХЛ

Астанинский "Барыс" понёс потерю перед матчем с казанским "Ак Барсом" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Как сообщает пресс-служба клуба, по ходу выездного матча с "Металлургом" травму получил Алихан Асетов. Нападающий переведён в список травмированных и пропустит ближайшие встречи "Барыса".

В новом сезоне КХЛ Асетов сыграл 5 матчей, результативными действиями не отметился.

Напомним, что в лазарете "Барыса" уже находятся Тайс Томпсон, Роман Старченко и Тамирлан Гайтамиров.

Астанчанам предстоят домашние матчи с казанским "Ак Барсом" (25 сентября), новосибирской "Сибирью" (27 сентября), владивостокским "Адмиралом" (29 сентября) и ярославским "Локомотивом" (1 октября).

"Барыс" занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 7 очков после семи матчей.

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Казахстан, Астана   •   Регулярный чемпионат, мужчины
25 сентября 19:30   •   не начат
Барыс
Барыс
(Астана)
- : -
Ак Барс
Ак Барс
(Казань)
Кто победит в основное время?
Барыс
Ничья
Ак Барс
Проголосовало 0 человек

