Профи-бокс
Сегодня 13:48
 

Кроуфорду предложат кругленькую сумму за бой с небитым нокаутёром? Реакция тренера

Председатель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии и крупный инвестор бокса Турки Аль аш-Шейх проявил интерес к бою Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) против другого непобеждённого американца - Давида Бенавидеса (30-0, 24 КО), передают Vesti.kz.

Бенавидес уже принял вызов и готов ради поединка сменить весовую категорию.

Однако тренер Кроуфорда, Берни Дэвис, отреагировал на эту ситуацию крайне напряжённо и позволил себе резкое высказывание в адрес инвестора:

"Бенавидес всегда был крупным бойцом. Он никогда не дрался в лёгких весах. Именно это и беспокоит меня в этой истории с Турки. Меня это бесит. Я завожусь и сразу начинаю отвечать на всю эту ерунду. Чувак ведёт себя так, будто у него есть деньги и он может контролировать тебя ими. Нет, нет и ещё раз нет. Бенавидес должен драться не с Кроуфордом, а с Биволом", - цитирует vRINGe.com.

Интересно, какое решение примет Кроуфорд, если Аль аш-Шейх предложит ему, например, 100 миллионов долларов за бой с Бенавидесом.

Напомним, что 13 сентября Кроуфорд победил судейским решением мексиканца Сауля Канело Альвареса (63-3-2, 39 КО) и завоевал звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Возвращение на ринг Бенавидеса запланировано на 22 ноября. Он проведёт дебютную защиту пояса WBC в полутяжёлом весе против британского претендента Энтони Ярда (27-3, 24 КО).

