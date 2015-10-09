Чемпион с рекордом 30-0 сменит вес ради боя с Кроуфордом

Обладатель титулов WBC и WBA в полутяжёлом весе американец Давид Бенавидес (30-0, 24 КО) готов спуститься во второй средний вес ради поединка со своим соотечественником, абсолютным чемпионом мира Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 КО), передают Vesti.kz.

Вызов для Кроуфорда

"Скоро возвращаюсь во второй средний вес (168 фунтов). Кто здесь действительно абсолютный чемпион? Против моего давления? Нет, он сдался бы, как и остальные", — заявил Бенавидес, обращаясь к Кроуфорду.

Упрёк в адрес соперника

"Если Кроуфорд хочет говорить о звании величайшего всех времён, ему нужно встретиться с кем-то в расцвете сил и голодным к победе, а не участвовать в заранее подобранном прощальном туре", — цитирует Бенавидеса Boxingnews24.com.

Эксперты считают, что Бенавидес может стать настоящим стилистическим кошмаром для Кроуфорда. Если Теренс сумеет нейтрализовать его атакующий потенциал и одержать победу, это действительно закрепит его место среди величайших боксёров всех времён.

Ближайший бой Бенавидеса

Возвращение на ринг Бенавидеса запланировано на 22 ноября. ОН проведёт дебютную защиту пояса WBC в полутяжёлом весе против британского претендента Энтони Ярда (27-3, 24 КО).