Назым Кызайбай сделала заявление о переходе в профи

Трёхкратная чемпионка мира по боксу из Казахстана Назым Кызайбай высказалась о своих карьерных планах, передают Vesti.kz.

В соцсетях один из читателей адресовал капитану женской сборной Казахстана вопрос о том, не думает ли она о переходе на профессиональный ринг.

"Если будет хорошее предложение и тренер с руководством дадут добро, то почему бы и нет", — ответила Кызайбай.

На недавнем чемпионате мира-2025 от World Boxing в Ливерпуле (Англия) Кызайбай завоевала серебряную медаль.

Назым Кызайбай - первая в истории казахстанского бокса - как среди женщин, так и среди мужчин - спортсменка, завоевавшая три золота чемпионатов мира (2014, 2016, 2025). Она также победительница чемпионата Азии 2021 года и бронзовый призер Олимпиады-2024 в Париже.