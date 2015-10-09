Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Сегодня 07:20
 

Назым Кызайбай сделала заявление о переходе в профи

  Комментарии

Поделиться
Назым Кызайбай сделала заявление о переходе в профи Назым Кызайбай. Фото: ©instagram.com/nazym_kyzaibay09

Трёхкратная чемпионка мира по боксу из Казахстана Назым Кызайбай высказалась о своих карьерных планах, передают Vesti.kz.

Поделиться

Трёхкратная чемпионка мира по боксу из Казахстана Назым Кызайбай высказалась о своих карьерных планах, передают Vesti.kz.

В соцсетях один из читателей адресовал капитану женской сборной Казахстана вопрос о том, не думает ли она о переходе на профессиональный ринг.

"Если будет хорошее предложение и тренер с руководством дадут добро, то почему бы и нет", — ответила Кызайбай.

На недавнем чемпионате мира-2025 от World Boxing в Ливерпуле (Англия) Кызайбай завоевала серебряную медаль.

В сборной Казахстана приняли решение по Назым Кызайбай после серебра на ЧМ-2025

Назым Кызайбай - первая в истории казахстанского бокса - как среди женщин, так и среди мужчин - спортсменка, завоевавшая три золота чемпионатов мира (2014, 2016, 2025). Она также победительница чемпионата Азии 2021 года и бронзовый призер Олимпиады-2024 в Париже.

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Памплона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
25 сентября 22:30   •   не начат
Осасуна
Осасуна
(Памплона)
- : -
Эльче
Эльче
(Эльче)
Кто победит в основное время?
Осасуна
Ничья
Эльче
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!