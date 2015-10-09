Махмуд Сабырхан объявил решение по Олимпиаде

Двукратный чемпион мира по боксу Махмуд Сабырхан рассказал о главных целях в карьере после триумфа в Ливерпуле (Англия) и ближайших соревнованиях, передают Vesti.kz.

На первом в истории ЧМ от World Boxing 24-летний Сабырхан завоевал золото в весовой категории до 55 килограммов.

Сборной Казахстана раскрыли сумму призовых за медали ЧМ-2025 по боксу

Боксёр признался, что намерен остаться в этом весе и взять золото на Олимпийских играх-2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе (США).

"На этом не остановимся. Впереди Азиатские игры, чемпионат мира в Астане, где будут разыгрываться олимпийские лицензии. Теперь наша цель - стать олимпийскими чемпионами. В 57 килограммов мне было тяжело, соперники были крупнее. А в 55 килограммов - это мой вес, в нём я выиграл пять боев подряд со счетом 5:0. Хочу стать олимпийским чемпионом именно в этой категории!", - сказал Сабырхан.

Ранее стало известно, что братьям Сабырхан подарили машины и квартиры за победу на ЧМ-2025 по боксу. 19-летний Торехан Сабырхан в Ливерпуле взял золото в весе до 70 килограммов.

Махмуд Сабырхан — чемпион мира 2023 и 2025 года, серебряный призёр мирового первенства 2021-го, а также вице-чемпион Азии 2022 года и чемпион Азии-2024.