Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Сегодня 14:09
 

Махмуд Сабырхан объявил решение по Олимпиаде

  Комментарии

Поделиться
Махмуд Сабырхан объявил решение по Олимпиаде Махмуд Сабырхан. Фото: КФБ©

Двукратный чемпион мира по боксу Махмуд Сабырхан рассказал о главных целях в карьере после триумфа в Ливерпуле (Англия) и ближайших соревнованиях, передают Vesti.kz.

Поделиться

Двукратный чемпион мира по боксу Махмуд Сабырхан рассказал о главных целях в карьере после триумфа в Ливерпуле (Англия) и ближайших соревнованиях, передают Vesti.kz.

На первом в истории ЧМ от World Boxing 24-летний Сабырхан завоевал золото в весовой категории до 55 килограммов.

Сборной Казахстана раскрыли сумму призовых за медали ЧМ-2025 по боксу

Боксёр признался, что намерен остаться в этом весе и взять золото на Олимпийских играх-2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе (США).

"На этом не остановимся. Впереди Азиатские игры, чемпионат мира в Астане, где будут разыгрываться олимпийские лицензии. Теперь наша цель - стать олимпийскими чемпионами.

В 57 килограммов мне было тяжело, соперники были крупнее. А в 55 килограммов - это мой вес, в нём я выиграл пять боев подряд со счетом 5:0. Хочу стать олимпийским чемпионом именно в этой категории!", - сказал Сабырхан.

Ранее стало известно, что братьям Сабырхан подарили машины и квартиры за победу на ЧМ-2025 по боксу. 19-летний Торехан Сабырхан в Ливерпуле взял золото в весе до 70 килограммов.

Махмуд Сабырхан — чемпион мира 2023 и 2025 года, серебряный призёр мирового первенства 2021-го, а также вице-чемпион Азии 2022 года и чемпион Азии-2024.

Лига Европы 2025/26   •   Испания, Севилья   •   Общий этап, мужчины
25 сентября 00:00   •   не начат
Бетис
Бетис
(Севилья)
- : -
Ноттингем Форест
Ноттингем Форест
(Ноттингем)
Кто победит в основное время?
Бетис
Ничья
Ноттингем Форест
Проголосовало 6 человек

Реклама

Живи спортом!